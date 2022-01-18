В Нижегородской области мать избила своего сына

Момент жестокого избиения ребенка зафиксировала камера в подъезде.

В Нижегородской области мать избила своего сына. Кадры в понедельник, 18 января, появились в соцсетях.

По данным telegram-канала Shot , инцидент случился в поселке Юганец. Момент жестокого избиения ребенка зафиксировала камера в подъезде. На кадрах видно, как женщина толкается и грубо берет мальчика за куртку, швыряет и толкает ногами.

Позже в СМИ уточнили, что на видео попали многодетная мать и ее средний семилетний сын. Всего у женщины четверо детей — старшая дочь, средний сын, трехлетняя дочь и младенец.

После того, как видео распространилось в соцсетях, к женщине приехали полицейские. Они отвезли ребенка в больницу и сняли побои.

На женщину завели два административных дела по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Следователи проводят проверку.