В Нижегородской области мать избила своего сына. Кадры в понедельник, 18 января, появились в соцсетях.
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Позже в СМИ уточнили, что на видео попали многодетная мать и ее средний семилетний сын. Всего у женщины четверо детей — старшая дочь, средний сын, трехлетняя дочь и младенец.
После того, как видео распространилось в соцсетях, к женщине приехали полицейские. Они отвезли ребенка в больницу и сняли побои.
На женщину завели два административных дела по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Следователи проводят проверку.