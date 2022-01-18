В Москве оштрафовали женщину за трату денег из валявшегося на улице кошелька

Как установил суд, человек, забравший найденный на улице кошелек, но не вернул его владельцу, приравнивается к вору.

В Москве оштрафовали женщину за трату денег из валявшегося на улице кошелька. Подробности во вторник, 18 января, привели РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Как установил суд, человек, который забрал найденный на улице кошелек, и не вернул его владельцу, приравнивается к вору. К такому выводу пришел судья, когда рассмотрел дело местной жительницы. Она нашла кошелек у своего подъезда и забрала его себе: деньги в размере 40 тысяч рублей она потратила, а кошелек хранила у себя дома.

Женщину признали виновной и назначили ей штраф в размере 25 тысяч рублей, а также обязал вернуть потраченные средства. После решение суда она оспорила приговор в апелляционной и кассационной инстанциях.

«Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», — отметили в пресс-службе.