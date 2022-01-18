В московском ЗАГСе предупредили о мошенниках, продающих красивые даты на свадьбы

В интернете мошенники начали размещать объявления о продаже красивых дат для регистрации брака. Как уточнили в пресс-службе управления, большой спрос у людей появился на февральские праздничные дни.

В московском ЗАГСе предупредили о мошенниках, продающих красивые даты на свадьбы. Об этом во вторник, 18 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

В интернете мошенники начали размещать объявления о продаже красивых дат для регистрации брака. Как уточнили в пресс-службе управления, большой спрос у людей появился на февральские праздничные дни. Однако в столичном ЗАГСе предупредили, что забронировать дату для других людей невозможно также как и поменять заявителей в заявлении.

«На торговых площадках в интернете стали появляться объявления о продаже дат регистрации брака. Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей. Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным», — отметили в пресс-службе.

Москвичей попросили быть осторожными и не верить убеждениям мошенников.