В Курганской области в ДТП с фурой пострадал ребенок, его мать погибла

Ford Focus, которым управляла 33-летняя женщина, столкнулся с грузовиком «МАЗ».

В Курганской области произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 17 января, в Варгашинском районе на 312 километре трассы «Иртыш». Там 33-летняя женщина на Ford Focus столкнулась с грузовиком «МАЗ» с прицепом, которым управлял 37-летний мужчина.

Женщина-водитель погибла на месте до приезда скорой. Ее семилетнего ребенка с травмами госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

Возбуждено уголовное дело.