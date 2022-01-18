В Госдуме напомнили о льготах, про которые россияне могли не знать

Россиянам напомнили про льготы по улучшению жилищных условий, земельного налога и налога на имущество, лекарств и выплат на детей и льгот на оплату ЖКУ.

В Госдуме напомнили о льготах, про которые россияне могли не знать. Об этом сообщили в официальной группе палаты «ВКонтакте».

Семьи с двумя и более детьми имеют право не платить налог при продаже квартиры для улучшения условий проживания. Для этого новое жилье надо купить в тот же год или не позднее 30 апреля следующего года.

Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть выше, чем у проданной. Но стоимость старого жилья не может превышать 50 млн рублей.

На момент покупки у членов семьи не должно быть в собственности жилья, площадь которого на 50 процентов больше, чем новой квартиры.

Пенсионеры имеют право не платить налог на один объект каждого вида недвижимости — квартиры, дома или гаража.

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.

Дети во возрасте до трех лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. Рецепт может выписать педиатр, а получить их можно в аптеке для льготников.

С покупки квартиры, ипотеки, оплаты обучения или медицинских услуг, пожертвования можно оформить налоговый вычет.

Субсидию на оплату ЖКУ можно получить, если расходы на коммунальные услуги превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе.

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ.

Семьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие.

Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.