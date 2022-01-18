В Горроще произошла авария на теплотрассе, без тепла остались детсады и школы
От отопления отключили детские сады №№ 80,88, школы №№ 33,42 и роддом № 2.
В Горроще из-за аварии на улице Островского отключили воду. Об этом сообщили в мэрии.
Под отключение попали дома по адресам:
- улица Островского 37/16, 39, 41, 43, 45, 47/1, 46, 48/77;
- улица Черновицкая 18;
- улица Стройкова 67 корп. 1, 69 корп. 1, 71;
- проезд Гоголя 2, 3, 4, 4а, 7.
От отопления отключили детские сады №№ 80,88, школы №№ 33,42 и роддом № 2.