Сроки карантина для заболевших коронавирусом сократят до семи дней

«В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

В России сократят сроки карантина для заболевших коронавирусом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Она отметила, что необходимо оптимизировать подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. «В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Она заявила, что интернаты в России начинают работать в закрытом режиме из-за подъема заболеваемости, а также нового штамма «омикрон».Голикова отметила, что власти вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости и перевести дома-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала.