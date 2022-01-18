Сорокина проверила место для крещенских купаний в Рязани

Купание пройдет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 02:00.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила место для купели в Рязани, которое организовали на Ореховом озере. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова еще раз приехала убедиться, что во время крещенских купаний будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и удобства рязанцев», — сообщила мэр.

По словам Сорокиной, место для купания расчистили, сделали там сходни, установили палатки для переодевания и тепловые пушки. Возле купели будут дежурить медицинские работники, бригады спасателей, сотрудники правоохранительных органов. Потоки людей разделят, желающие смогут согреться горячим чаем.

Купание пройдет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 02:00.

До купели с площади Свободы каждые 15 минут будут ходить автобусы.