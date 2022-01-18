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Собянин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы решил до 1 апреля продлить домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля он порекомендовал работодателям перевести на «дистанционку» не менее 30% сотрудников.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве усилятся противокоронавирусные меры. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Он отметил, что число госпитализаций остается небольшим, но с учетом быстрого распространения «омикрона» очевидно, что вырастет нагрузка на амбулаторное звено. Собянин заявил, что в больницах увеличили число дежурных врачей, чтобы можно было справиться с возросшей нагрузкой. «Они работают ежедневно, без выходных», — сообщил мэр столицы.

По его словам, в поликлиниках принимают необходимые меры, чтобы исключить пересечение здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ и ковида. Тем, у кого есть подобные симптомы, порекомендовали без записи приходить в поликлинику и дожидаться приема дежурного врача.

Мэр Москвы решил до 1 апреля продлить домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля он порекомендовал работодателям перевести на «дистанционку» не менее 30% сотрудников.

«Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно», — заявил Собянин. Он попросил перевести на «удаленку» максимальное количество работников там, где это возможно.

«Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы», — говорится в сообщении.