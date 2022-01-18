С начала 2022 года с рязанских улиц украли девять чугунных крышек люков

Уточняется, что за 2021 год всего с рязанских улиц похитили 621 чугунную крышку.

С начала 2022 года с рязанских улиц украли девять чугунных крышек люков. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что за 2021 год всего с рязанских улиц похитили 621 чугунную крышку.

Чтобы предотвратить постоянные хищения, «Водоканал» практикует использование люков из композитных материалов и железобетона. Их часто используют на зеленых зонах и внутриквартальных территориях.

Только за январь 2022 года предприятие закупило 110 тяжелых армокаркасных люков для смотровых водопроводных и канализационных колодцев. До этого было куплено более 200 крышек из композитных материалов и более 100 люков с кольцом из аналогичных материалов.