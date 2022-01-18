Рязанский центр экспорта предложил бизнесу запланировать экспортную деятельность

Заявки от компаний принимают до 25 января.

Специалисты рязанского центра экспорта объявили о приеме заявок на получение комплекса услуг, ориентированных на поддержку компаний в выходе на экспорт и расширении присутствия на зарубежных рынках.

Большинство услуг РЦЭ бесплатны.

До 25 января рязанские предприниматели могут подать заявку на получение поддержки в течение первого полугодия 2022 года. Это можно сделать по телефону +7 (4912) 600-522 или прислать заявку на почту info@exportcenter62.ru .

В числе основных услуг центра — поиск зарубежного партнера. Компания получит сформированный перечень потенциальных покупателей, имеющих устойчивый интерес к продукции конкретной компании и готовых вступить в предметные переговоры, а также рекомендации по развитию дальнейшего переговорного процесса с каждым из зарубежных интересантов.

РЦЭ предлагает компаниям принять участие в международных отраслевых выставках и выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории и за пределами России. Тем самым — воспользоваться маркетинговым инструментом, позволяющим налаживать коммуникации и получать обратную связь от потребителей. Участие в выставке дает возможность объективно оценить своих конкурентов, определить свое положение на рынке, провести анализ потенциального спроса на продукцию. В услугу входит аренда выставочных площадей и оборудования, разработка дизайн-проекта и застройка стенда, организация доставки выставочных образцов за пределы России, оплата регистрационных сборов и подготовка презентационных материалов.

РЦЭ предлагает экспортерам и участие в бизнес-миссиях — коллективных поездках предпринимателей в страны ближнего и дальнего зарубежья, где проводятся переговоры с потенциальными зарубежными партнерами для дальнейшего заключения внешнеэкономических контрактов и установления двусторонних экономических отношений. Услуга включает анализ условий выхода на определенный сегмент иностранного рынка, определение потенциальных интересантов, при необходимости экспонирование и показ товаров (работ, услуг) с целью их продвижения, определение степени заинтересованности в сотрудничестве и получение отклика от второй стороны, подготовку необходимых презентационных и рекламных материалов, и, собственно, проведение двусторонних деловых переговоров.

РЦЭ предлагает рязанским компаниям и сопровождение их экспортных контрактов. Услуга представляет собой полный цикл мероприятий от подготовки коммерческого предложения и контракта до сопровождения переговорного процесса.

Размещение продукции компании на международных электронных площадках — еще одна услуга РЦЭ. Благодаря неограниченному объему трафика посетителей электронные торговые площадки являются самыми эффективными платформами для проведения торговых сделок экспортеров в мире. В рамках этой услуги РЦЭ берет на себя регистрацию аккаунта субъекта предпринимательства на одной из международных электронных торговых площадках и ежемесячное продвижение там его продукции.

РЦЭ предлагает свое содействие и в приведении продукции компании-экспортера в соответствие требованиям, предъявляемым на внешнем рынке. В частности, речь идет о подготовке (разработке, доработке, переводе) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, их таможенное оформление, получение необходимых сертификатов и разрешений. РЦЭ оказывает и консультационную поддержку о правилах и порядке международной сертификации конкретной продукции.

Одна из базовых услуг РЦЭ — проведение маркетингового исследования — определения наиболее привлекательных иностранных рынков и поиск потенциальных иностранных покупателей. Его качественная организация — основа в принятии компанией эффективных управленческих и маркетинговых решений о выборе рыночной и рекламной стратегии, способах обеспечения сбыта и продвижения продукции, ценовых параметров и каналов продажи, выявления потенциальных конкурентов и клиентов компании.

Рязанский центр экспорта просит откликнуться все рязанские компании, заинтересованные в экспортной деятельности. Речь идет как о тех экспортерах, кто уже имеет стратегию продвижения экспорта и четко понимает, какая конкретно услуга им необходима, так и тех, кто пока еще только перспективно планирует на текущий год экспортные операции. Формирование максимально конкретного перечня рязанских предприятий-экспортеров необходимо РЦЭ для качественной организации оказания услуг, в том числе и планирования необходимого финансирования на их оказание.