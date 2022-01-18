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Рязанские урбанисты раскритиковали фестиваль ледяных скульптур
По словам рязанских урбанистов, идея провести подобный фестиваль оказалась хорошей, однако формат подачи их не устроил.

Рязанские урбанисты раскритиковали фестиваль ледяных скульптур. Пост об этом в понедельник, 17 января, они опубликовали в соцсетях.

По словам рязанских урбанистов, идея провести подобный фестиваль оказалась хорошей, однако формат подачи их не устроил.

Так, например, дизайнеры обратили внимание горожан на хлам, который скопился внутри елки, убрать ограждения, сделать фон для скульптур и дать людям возможность подойти к работам поближе.

В пример они привели фестиваль в селе Орехово в Спасском районе, где ледяная надпись «Наше Орехово» ничем не огорожена.