Рязанская прокуратура внесла представление в адрес мэра города из-за неубранного снега

11 января рязанская прокуратура совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по улицам Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской и Рыбацкой. Там они обнаружили сугробы и наледь на проезжей части дорог.

Рязанская прокуратура внесла представление в адрес мэра города из-за неубранного снега. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба ведомства.

11 января рязанская прокуратура совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по улицам Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской и Рыбацкой. Там они обнаружили сугробы и наледь на проезжей части дорог.

Помимо этого, прокуратура также выявила нарушения в виде наледи и сосулек по следующим адресам: улица Фрунзе, дом № 8а, проезд Щедрина, дома №№ 3, 7, 13а, 15, 15а, улица Ленина, дом № 33, улица Маяковского, дом № 103, улица Горького, дом № 27.

В связи с этим в адрес главы горадминистрации внесено представление с требованием рассмотреть представление и принять меры по устранению выявленных нарушений, руководителям УК внесли шесть представлений об устранении нарушений, а также в отношении руководителя «Дирекции благоустройства города» возбуждено дело об административном правонарушении.