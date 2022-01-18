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Рязанская прокуратура внесла представление в адрес мэра города из-за неубранного снега
11 января рязанская прокуратура совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по улицам Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской и Рыбацкой. Там они обнаружили сугробы и наледь на проезжей части дорог.

Рязанская прокуратура внесла представление в адрес мэра города из-за неубранного снега. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба ведомства.

11 января рязанская прокуратура совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по улицам Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской и Рыбацкой. Там они обнаружили сугробы и наледь на проезжей части дорог.

Помимо этого, прокуратура также выявила нарушения в виде наледи и сосулек по следующим адресам: улица Фрунзе, дом № 8а, проезд Щедрина, дома №№ 3, 7, 13а, 15, 15а, улица Ленина, дом № 33, улица Маяковского, дом № 103, улица Горького, дом № 27.

В связи с этим в адрес главы горадминистрации внесено представление с требованием рассмотреть представление и принять меры по устранению выявленных нарушений, руководителям УК внесли шесть представлений об устранении нарушений, а также в отношении руководителя «Дирекции благоустройства города» возбуждено дело об административном правонарушении.