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Рязанская опергруппа обратилась к жителям региона в связи с распространением штамма «омикрон»
На территории области распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», который быстро распространяется и поражает большое число людей.

Оперативная группа напомнила рязанцам о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Отмечается, что на территории области распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», который быстро распространяется и поражает большое число людей.

Рязанцам порекомендовали соблюдать профилактические меры: избегать мест массового скопления людей, использовать средства защиты органов дыхания, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию.

Также рязанцам рекомендовали держать жилые рабочие, производственные помещения в чистоте, дезинфицировать рабочие места во время влажных уборок, обеззараживать воздух, проветривать помещения.

«При наличии респираторных симптомов надо оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью для своевременного назначения адекватного лечения. Больным коронавирусной инфекцией и контактным с ними лицам необходимо соблюдать режим самоизоляции», — отметили в сообщении.