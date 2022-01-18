Рязанская мэрия опубликовала список улиц, с которых ночью будут вывозить снег

Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.

В ночь с 18 на 19 января в Рязани будут убирать снег на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Снег уберут с улиц Сенной, Горького, Первомайского проспекта. Также подрядчики будут работать на улицах Павлова (участок от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), Островского (участок от улицы Братиславской до улицы Черновицкой), Полетаева (участок до улицы Островского), Есенина (участок от Муромского шоссе до площади Театральной.

На уборку снега выйдут шесть самосвалов, два снегопогрузчика, шесть тракторов- погрузчиков, два грейдера, два бульдозера, 23 комбинированных дорожных машины МБУ «ДБГ» и 27 самосвалов подрядных организаций.

Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных улицах.