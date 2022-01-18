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Рязанцы пожаловались на плачевное состояние дома по улице Затинной
По словам местных жителей, их дом постоянно затапливает, несмотря на проведенный в 2021 году капитальный ремонт.

Рязанцы пожаловались на плачевное состояние дома по улице Затинной. Пост об этом во вторник, 18 января, опубликовали в группе «Рязань».

Речь идет о подъезде № 5 в доме № 32 по улице Затинной. По словам местных жителей, в 2021 году в доме провели капитальный ремонт, однако их это не спасло от постоянных затоплений.

«Заливает с пятого по первый этаж подъезда. В августе 2021 года был закончен капитальный ремонт, который никаких результатов не дал, так как ремонт крыши был произведен халтурно. Сейчас зима, а квартиры и подъезд заливает, как при сильном ливне. ЖЭУ -20 сбрасывает снег и просит потерпеть до лета, так как крышу могут отремонтировать только летом. А нам что делать? Дома мокрые стены, полы, мебель, все в испорченном состоянии. Остается ночами сливать тазы и собирать воду с полов», — говорится в посте.