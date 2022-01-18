Рязанцев предупредили об эвакуации машин с улиц города

За сутки на спецстоянку отправили 13 автомобилей, водители которых допустили различные нарушения правил остановки и стоянки.

Рязанцев предупредили об эвакуации автомобилей, водители которых нарушают ПДД и мешающих уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За сутки на спецстоянку отправили 13 автомобилей, водители которых допустили различные нарушения правил остановки и стоянки.

К примеру, Volkswagen Golf эвакуировали с улицы Интернациональной за остановку на пешеходном переходе. Ряд автомобилей был эвакуировали с других улиц Рязани. Машины, нарушающие ПДД, отправляют на спецстоянку.

В пресс-службе регионального управления МВД подчеркнули, что некоторые водители умышленно или по неосторожности допускают такие нарушения. «Остановка и стоянка автомашин ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств создает препятствия для безопасной посадки и высадки пассажиров, а остановка на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, создает опасные аварийные ситуации для пешеходов, которые вынуждены выходить на дорогу из-за автомобиля, закрывающего обзор», — отметили в полиции.

В УМВД добавили, что машины эвакуируют ежедневно.