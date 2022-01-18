Прокуратура потребовала принять меры по уборке Рязани от снега

Прокуратура проверила управляющие организации и собственников. Руководителям управляющих организаций внесли представления об устранении нарушений.

Прокуратура Советского района Рязани установила факты нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения и жилищно-коммунального хозяйства в зимний период. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Прокуратура проверила управляющие организации и собственников.

Наледи и сосульки нашли по адресам: улица Фрунзе, дом № 8а (наледь и сосульки), проезд Щедрина, дома №№ 3, 7, 13а, 15, 15а, улица Ленина, дом № 33, улица Маяковского, дом № 103, улица Горького, дом № 27.

Руководителям управляющих организаций внесли представления об устранении нарушений.

Кроме того, рыхлый снег и скользкую поверхность заметили на проезжей части дорог по улицам Фрунзе, Полевой, Подгорной, Пролетарской, Рыбацкой.

В адрес главы горадминистрации направили представление с требованием «безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений».

В отношении дирекции благоустройства возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.