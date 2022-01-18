Николай Любимов поручил ускорить подготовку технопарка в Александро-Невском районе

На инвестиционной площадке площадью более 110 гектаров разместят предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Николай Любимов поручил ускорить подготовку технопарка в Александро-Невском районе. На заседании правительства во вторник, 18 января, глава региона прокомментировал проект нового агропромышленного индустриального парка.

Инвестиционную площадку площадью более 110 гектаров построят в Александро-Невском районе. На ней разместят предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. По словам губернатора, район имеет выгодное географическое положение, а также логистические и климатические преимущества.

«Мы рассчитываем, что реализация этого проекта, как и в целом работа по расширению сети технопарков, внесет существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области и позволит сделать серьезный шаг на пути движения региона в лидеры по показателям промышленности. Это одна из ключевых задач на ближайшую перспективу», — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона поручил министерству промышленности и экономического развития быстро подготовить всю документацию, чтобы максимально оперативно завести бизнес на новую площадку. Контролировать работу будет зампред правительства Артем Никитин.

Также Любимов напомнил, что в 2022 году начнет работать парк «Рязанский».

«Необходимо, чтобы индустриальных, логистических, промышленных парков на территории области было достаточно для того, чтобы каждый желающий инвестор мог разместить здесь свое производство. Не только в Рязани, но и в других муниципалитетах мы точно также должны эту работу провести, оперативно и эффективно. Инвесторов привлекают разные площадки, уверен, наши районы займут достойное место в этом направлении», — подытожил Николай Любимов.