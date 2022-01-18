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На Урале пешеход жестоко убил автомобилиста
Очевидцы сообщили, что задержанный вел себя неадекватно: бросался под колеса автомобиля и начал колотить в стекла.

На Урале пешеход жестоко убил автомобилиста. Об этом во вторник, 18 января, сообщила «Российская газета».

Трагедия случилась 14 января в Магнитогорске. Там 22-летний ранее судимый местный житель перегородил дорогу автомобилю. Он начал колотить по лобовому стеклу «Нивы». На этой почве у него произошел конфликт с водителем транспортного средства.

«Когда они вылезли, он нанес одному из них ножевые ранения, после чего скрылся. Мужчина с ножевыми ранениями смог доехать до своих друзей, те его увезли в больницу. Там приняли неотложные медицинские меры, но, к сожалению, в итоге мужчина скончался», — рассказал представитель следственного управления СКР по Челябинской области.

До происшествия нападавший разгуливал по городу с ножом и успел напугать прохожих. По словам местной жительницы, он пытался напасть на нее и ее ребенка, когда они возвращались домой из магазина.

«Почти перед аркой встретился он, — написала мать. — Увидев нас, он развернулся и пошел за нами, я сразу увидела его взгляд, поэтому остановилась перед аркой и сказала громко сыну, что здесь подождем папу. Он постоянно пытался приблизиться к нам, но я снова говорила о папе, он отходил примерно на пять шагов от нас, потом снова направлялся к нам, я чётко видела его безумные глаза, так было страшно за сына. Когда он снова отвернулся, я сказала сыну „Беги“ и в арке крикнула имя Леша, он напугался, а мы быстро забежали в подъезд».

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.