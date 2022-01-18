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Кондитеры предупредили о подорожании сладостей в России
В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения.

Кондитеры предупредили о подорожании сладостей в России. Об этом пишут «Известия».

Об увеличении стоимости продукции с 1 февраля торговым сетям сообщили компании Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром». Сообщается, что компания «Славянка» тоже планирует пересмотреть цены.

В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения.

Mondelez планирует повысить стоимость бисквитов и печенья до 19 процентов, шоколада — до девяти процентов, жевательной резинки и леденцов — до шести процентов. Речь идет о жвачках Dirol, конфетах Halls, вафлях, шоколаде Milka и Alpen Gold, печенье «Барни», крекерах «Тук», печенье «Юбилейное», Oreo и других.

В компании пояснили, что подорожание товара один раз в год — это вынужденная мера для сохранения качества продукта на должном уровне.

На конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella цены поднимутся на шесть процентов. Всего производитель включил в список более 130 позиций.

«Объединенные кондитеры» заявили о повышении закупочных цен до 18 процентов на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций.

«Хлебпром» намерен повысить цены до 23 процента на торты и пирожные. Компания «Славянка» заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — максимум на 18 процентов.

Как пишет РИА Новости, Минсельхоз считает, что у производителей есть возможность сдерживаться цены за счет оптимизации внутренних процессов. Там отметили, что подорожание яиц и муки за последний год была ниже темпов инфляции.