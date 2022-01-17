Житель Липецка получил срок за то, что откусил знакомому средний палец

Уголовное дело рассматривали в особом порядке.

Житель Липецка получил срок за то, что откусил знакомому средний палец. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Липецка.

23 февраля 2021 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своим знакомым. В ходе конфликта он откусил знакомому средний палец на левой руке.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Его рассматривали в особом порядке.

Подсудимый признал вину, суд назначил ему один год ограничения свободы.