Задержан один из напавших на охранника рязанского травмункта

Мужчину задержали вечером 16 января. Его опознали свидетели ночного инцидента.

Одного из нападавших на охранника рязанского травмункта на улице Никулина задержали. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчину задержали вечером 16 января. Его опознали свидетели ночного инцидента. Очевидцев попросили быть готовыми опознать и других злоумышленников.

В данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются подробности произошедшего.