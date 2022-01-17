В Туле трамвай обрызгал людей грязным снегом

На кадрах видно, как снегоуборочный трамвай расчищает пути после большого снегопада. Грязный снег полетел в горожан, которые стояли на остановке и пешеходном переходе.

В Туле трамвай обрызгал людей грязным снегом. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил Life .

Инцидент сняли очевидцы на видео. На кадрах видно, как снегоуборочный трамвай расчищает пути после большого снегопада. Грязный снег полетел в горожан, которые стояли на остановке и пешеходном переходе.

Информация о происшествии дошла до администрации города и до перевозчика. В связи с инцидентом началась служебная проверка.

Также проверку начала тульская прокуратура.