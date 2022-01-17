В Сараях бездомные собаки загрызли кур на домашнем участке

В администрации Сараев рассказали, что в 2021 году торги по отлову животных не состоялись, так как не было заявителей.

В Сараях бездомные собаки загрызли кур на домашнем участке. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в субботу, 15 января. По словам местной жительницы, животные обитают у одной из аптек Сараев. Их подкармливают местные жители.

«В этом году очень много выпало снега, прямо по уровню забора, через который они в субботу, 15 января, и перепрыгнули во двор. Загрызли сразу семь кур. А если бы в это время у меня во дворе гулял ребенок? Страшно представить» — рассказала хозяйка птицы.

В администрации Сараев рассказали, что в 2021 году торги по отлову животных не состоялись, так как не было заявителей.