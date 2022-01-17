В Сараевском районе бешеная собака покусала свою хозяйку

Женщина рассказала, что сначала собака просто стала агрессивной, а потом укусила ее за ногу.

В Сараевском районе бешеная собака покусала свою хозяйку. Об этом в понедельник, 17 января, сообщило ИД « Пресса ».

Инцидент случился 9 января в селе Кривское. Женщина рассказала, что сначала собака просто стала агрессивной, а потом укусила ее за ногу.

На следующий день женщина отдала животное в Сараевскую ветеринарную станцию, где медики изолировали собаку и стали за ней наблюдать. Через три дня животное погибло. В Рязанской ветлаборатории сотрудники выяснили, что собака болела бешенством.

В ближайшее время в селе введут карантин.