В Рязанской области задержали пьяного водителя, угнавшего автомобиль

Росгвардейцы задержали нарушителя, местного жителя 1987 года рождения. Выяснилось, что мужчина приехал на станцию заправки на автомобиле Opel Astra, угнанном в соседнем поселке.

В Рязанской области задержали нетрезвого водителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В отделение вневедомственной охраны по Михайловскому району сообщили, что на станции заправки районного центра пьяный мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно. На место выехал наряд Росгвардии. Росгвардейцы задержали нарушителя, местного жителя 1987 года рождения. Выяснилось, что мужчина приехал на станцию заправки на автомобиле Opel Astra, угнанном в соседнем поселке.Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело.