В Рязанской области вновь выросло число заболевших коронавирусом за сутки

Всего число заболеваний в регионе достигло 63 028.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в понедельник, 17 января.

Всего число заболеваний в регионе достигло 63 028.За в Рязанской области скончались 15 человек, всего с начала пандемии — 2 716. За сутки выздоровели 15 человек, всего число вылечившихся достигло 58 210.В России за сутки выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 834 260.За сутки выздоровели 19 756 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 878 371 человек.За сутки скончались 670 человек, всего — 321 990.