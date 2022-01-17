В рязанской Горроще три улицы останутся без холодной воды

Воды не будет с 9:30 до 12:00.

В рязанской Горроще три улицы останутся без холодной воды. Информация об этом в понедельник, 17 января, появилась на сайте мэрии.

Воду отключат во вторник, 18 января, с 9:30 до 12:00. В зону отключения попали следующие адреса:

улица 10-я Линия, дома №№ 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 90, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 94, 95, 95 корпус 1, 96, 97, 98, 99;

улица Стройкова, дома №№ 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.