В Рязани осудят женщину, скрывавшуюся от следователей 6,5 лет

В 2014 году она совместно со своим знакомым ограбила пенсионеров в Ряжске и убила одного из них.

В Рязани 45-летняя жительница ближнего зарубежья предстанет перед судом. Подробности в понедельник, 17 января, привела пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Известно, что в 2014 году обвиняемая вместе со своим знакомым пробралась в дом пенсионеров в Ряжске. Злоумышленники планировали похитить деньги и ценности, при этом они также применяли насилие к потерпевшим. Одну из потерпевших подельники забили до смерти.

Нападавших задержали в кратчайшие сроки. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, а женщине удалось скрыться, покинув территорию России. Она находилась в розыске более 6,5 лет.

25 сентября 2021 года обвиняемую задержали на границе с Россией и доставили в Рязанскую область. В отношении злоумышленники избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.