В Рязани предприниматель задолжал сотрудникам более 100 тысяч

По данным следствия, подозреваемый осуществил полную невыплату заработной платы трем работникам за период с ноября 2020 по февраль 2021 года.

В Рязани возбудили уголовное дело против предпринимателя, который не выплачивал зарплаты сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемый не выплачивал зарплату сотрудникам с ноября 2020 по февраль 2021 года. Общая задолженность за этот период составила более 100 тысяч рублей. Отмечается, что индивидуальный предприниматель мог погасить задолженность.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, цели и мотивы действий подозреваемого. Принимаются меры по погашению долга.

Расследование уголовного дела продолжается.