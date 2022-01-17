В Рязани полицейские задержали наркомана-рецидивиста, который ограбил знакомого

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

В Рязани полицейские задержали наркомана-рецидивиста, который ограбил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники узнали, что 29-летний рязанец в ходе конфликта получил травму руки. Мужчина рассказал, что накануне к нему домой пришел знакомый в сопровождении незнакомца. Как только он открыл дверь, гости набросились на него, стали избивать и отобрали сотовый телефон. После этого нападавшие скрылись.

Потерпевший описал внешность нападавших, после чего полицейские установили нападавших. Ими оказались местный жители 27 и 28 лет. Выяснилось, что 27-летний рязанец ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он не проживал дома, редко выходил на связь с друзьями и, возможно, скрывался.

По предварительной информации, злоумышленник в последнее время пристрастился к употреблению синтетических наркотиков и постоянно нуждался в деньгах. Один из его приятелей предложил ночью прийти к знакомому и отобрать что-нибудь ценное. Перед нападением мужчины употребили наркотики. Похищенный телефон они сразу же продали случайному знакомому.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.