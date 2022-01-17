В Рязани поймали автоподжигателя

Злоумышленника заметили вблизи одного из домов по улице Радиозаводской.

Рязанские полицейские поймали автоподжигателя. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленника заметили вблизи одного из домов по улице Радиозаводской. Очевидец позвонил в дежурную часть ведомства и сообщил, что заметил неизвестного мужчину, который подозрительно себя ведет. Рязанец преследовал мужчину до улицы Садовой, где его задержали полицейские.

В отделе МВД по Советскому району полицейские выяснили, что задержанный — 36-летний мужчина. Он разыскивался полицией в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог). Его передали инициаторам розыска для проведения следственных действий.