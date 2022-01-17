В Рязани на 40-летнего водителя «Тойоты» составили административный протокол

Мужчину на Toyota Corolla остановили на улице 3-и Бутырки для проверки водителя.

В Рязани на 40-летнего водителя «Тойоты» составили административный протокол. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину на Toyota Corolla остановили в воскресенье, 16 января, на улице 3-и Бутырки для проверки водителя. Во время общения инспекторы обратили внимание на странный внешний вид и поведение водителя. Однако запах алкоголя не присутствовал.

Для прохождения медосвидетельствования на место вызвали сотрудников ДПС, однако от его прохождения мужчина отказался.

На рязанца составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.