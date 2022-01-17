В России предложили ввести отдельную статью за мошенничество в ритуальной сфере

Автор предлагает штрафовать мошенников на сумму до одного миллиона рублей или сажать их в тюрьму на срок до восьми лет.

В России предложили ввести отдельную статью за мошенничество в ритуальной сфере. Об этом пишет RT.

Директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил установить уголовную ответственность, он направил письмо главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Он отметил, что на федеральном и региональном уровне россияне могут получить ритуальные услуги бесплатно. По словам Орлова, в СМИ часто появляется информация о мошенниках, которые пользуются тяжелым психологическим состоянием родственников умершего и навязывают им продажу бесплатных участков на кладбище, а также другие незаконные поборы.

Антон Орлов предложил сделать в уголовном кодексе отдельную статью «Мошенничество в сфере ритуальных услуг» и установить наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет за «хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». За аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере (более 250 тысяч рублей), — штраф до одного млн рублей либо лишения свободы до восьми лет.

В настоящей редакции уголовного кодекса статья 159 предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет — если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет — если мошенничество совершено в крупном размере.