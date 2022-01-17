В России перепишут закон о QR-кодах

Депутаты партий подготовили свои поправки в законопроект о «сертификатах здоровья» для вакцинированных от COVID-19. При этом среди предложений есть как новые инициативы, так и созвучные старым предложениям.

В России перепишут закон о QR-кодах. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил « Коммерсантъ ».

Депутаты партий подготовили свои поправки в законопроект о «сертификатах здоровья» для вакцинированных от COVID-19. При этом среди предложений есть как новые инициативы, так и созвучные старым предложениям.

Список поправок:

Россияне без QR-кода смогут посещать общественные места как это было ранее — с отрицательным ПЦР-тестом. Ранее предполагалось, что такая мера будет действовать лишь до 1 февраля 2022 года.

Разрешить Минздраву устанавливать сроки действия сертификата для людей с противопоказаниями от прививки.

Военнослужащие и приравненные к ним категории населения получат сертификаты о вакцинации с соблюдением особых требований о защите их персональных данных.

Предлагается разрешить городам федерального значения устанавливать особенности реализации «закона о QR-кодах» как в части оказания услуг, так и с точки зрения сроков действия ограничений.

Увеличить компенсации в случае поствакцинальных осложнений с 30 тысяч рублей до трех миллионов — в случае смерти, с десяти тысяч до миллиона рублей — при наступлении инвалидности.

Выдавать QR-коды всем без исключения россиянам с антителами.

Установить предельную стоимость коммерческих ПЦР-тестов и на антитела, а также предельный срок изготовления.

Вводить сертификаты с QR-кодами только в случае объявления режима ЧС.

Россиянам с добровольным медстрахованием от COVID-19, с высоким уровнем Т-клеточного иммунитета или переболевшим бессимптомно нужно также выдавать QR-коды.

Напомним, законопроект о QR-кодах приняли в первом чтении 16 декабря 2021 года.