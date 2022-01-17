В Пронском районе молоковоз застрял в сугробе

Молоковоз застрял в ночь на 16 января между селами Семенск и Восточное.

В Пронском районе молоковоз застрял в сугробе. Об этом в понедельник, 17 января, сообщило ИД « Пресса ».

Молоковоз застрял в ночь на 16 января между селами Семенск и Восточное. Транспортное средство вытаскивал трактор с местного хозяйства.

«Нынешней зимой мне не привыкать на John Deere вытаскивать из снега застрявшую технику, — рассказал тракторист. — Мой „джоник“ — мощный трактор, даже молоковоз оказался ему по силам: вытащил с помощью троса».