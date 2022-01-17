В Минздраве утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В Минздраве утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ
Приказ с перечнем подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Согласно документу, к бессрочным противопоказаниям относятся:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- тяжелые поствакцинальные осложнения (в случае многокомпонентных вакцин).
Ко временным противопоказаниям отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания, обострения хронических заболеваний.
«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».