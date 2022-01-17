\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
-5°
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-14°
ЦБ USD 76.04 0.27 18/01
ЦБ EUR 86.86 -0.03 18/01
Нал. USD 75.20 / 77.30 13:22
Нал. EUR 86.30 / 87.68 12:05
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
4 282
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
7 651
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
10 703
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минздраве утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минздраве утвердили перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ с перечнем подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Согласно документу, к бессрочным противопоказаниям относятся:

  • гиперчувствительность к компонентам препарата;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • тяжелые поствакцинальные осложнения (в случае многокомпонентных вакцин).

Ко временным противопоказаниям отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания, обострения хронических заболеваний.

«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.

Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».