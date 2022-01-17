В Михайловском районе в аварии пострадали два человека
Травмы получили водитель «Рено Трафик» и 25-летняя пассажирка «Рено Логан».
В Михайловском районе в аварии пострадали два человека. Об этом
ДТП произошло в пятницу, 14 января, в 10:10. На 203-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 50-летний москвич на Renault Trafic превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 29-летний житель Московской области.
В аварии пострадали два человека: водитель Trafic и 25-летняя пассажирка Logan.
Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.