В Михайловском районе в аварии пострадали два человека

Травмы получили водитель «Рено Трафик» и 25-летняя пассажирка «Рено Логан».

В Михайловском районе в аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 14 января, в 10:10. На 203-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 50-летний москвич на Renault Trafic превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 29-летний житель Московской области.

В аварии пострадали два человека: водитель Trafic и 25-летняя пассажирка Logan.

Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.