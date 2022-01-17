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В Госдуму внесли законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ
В настоящее время участникам и инвалидам ВОВ компенсируется половина стоимости оплаты услуг.

В Госдуму внесли законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Нилов с коллегами Дмитрием Свищевым, Алексеем Диденко и Сергеем Леоновым предложили с 1 июля 2022 года компенсировать ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 100 процентов расходов на оплату жилья, взноса на капремонт и оплату коммунальных услуг.

Авторы напомнили, что в настоящее время участникам и инвалидам ВОВ компенсируется половина стоимости оплаты услуг.

Также сообщается, что дополнительные расходы федерального бюджета составят около 575 млн рублей.