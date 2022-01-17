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В декабре в Рязанской области родились Стефания, Меркурий и Демьян
Главное управление ЗАГС по Рязанской области опубликовало список самых популярных и редких имен, которыми жители региона называли новорожденных в декабре.

Главное управление ЗАГС по Рязанской области опубликовало список самых популярных и редких имен, которыми жители региона называли новорожденных в декабре. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, наиболее часто рязанцы называли мальчиков Александром, Артемом, Михаилом, Матвеем, Иваном, Дмитрием, Тимофеем, Максимом, Павлом, Марком. Среди девочек самые популярные имена — Анна, Елизавета, Мария, София, Виктория, Ксения, Милана, Василиса, Варвара, Ульяна.

Среди редких имен мальчиков в регионе встречались Серафим, Мирон, Макар, Георгий, Герман, Демьян, Архип, Савва, Борислав, Меркурий.

Также на свет в Рязанской области появились Стефания, Есения, Кристина, Агата, Мия, Агния, Таисия, Клавдия, Глафира.