Рязанцы пожаловались на сосульки, свисающие над подъездом дома

Местные жители отметили, что сталкиваются с проблемой каждый год. Они сообщили, что обращались в ЖЭУ.

Жители дома № 1б на проезде Речников сообщили о сосульках, повисших на здании. Об этом рязанцы рассказали РЗН.инфо.

Местные жители отметили, что сталкиваются с проблемой каждый год. Они сообщили, что обращались в ЖЭУ.

«Только обещают, что приедут, что сообщат мастеру. Эти отговорки каждый день! Сегодня вообще сообщили, что нам ничего не угрожает, и сосульки на голову не упадут», — рассказали рязанцы.