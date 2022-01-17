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Рязанцев пригласили на работу в организации экономического блока регионального правительства
В частности, требуются специалисты по работе с инвесторами, внешнеэкономической деятельности, специалисты бухгалтерского учета и отчетности, райтеры и пиар-менеджеры, кураторы отдельных проектов, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты, коучи.

Рязанцев пригласили на работу в организации экономического блока регионального правительства. Информация об этом в понедельник, 17 января, появилась на сайте инвестиционного портала Рязанской области.

В частности, требуются специалисты по работе с инвесторами, внешнеэкономической деятельности, специалисты бухгалтерского учета и отчетности, райтеры и пиар-менеджеры, кураторы отдельных проектов, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты, коучи.

Соискателей просят заполнить анкету и отправить на электронную почту office-HR@rrdc.ru. На втором этапе отбора кандидатов пригласят на очное собеседование и попросят выполнить практические задания.

«Такие кадры нужны сегодня всем институтам развития и поддержки бизнеса. Да и в целом всем структурам экономического блока. Поэтому, друзья, ждем ваших заявок на конкурс. Гарантируем активные трудовые будни и чувство удовлетворения от того, что вы делаете, командный дух и возможности строить карьеру дальше», — написал зампред правительства Рязанской области Артем Никитин в своем instagram.

Фото с личной страницы в Instagram Артема Никитина