Рязанцев пригласили на работу в организации экономического блока регионального правительства

В частности, требуются специалисты по работе с инвесторами, внешнеэкономической деятельности, специалисты бухгалтерского учета и отчетности, райтеры и пиар-менеджеры, кураторы отдельных проектов, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты, коучи.

Рязанцев пригласили на работу в организации экономического блока регионального правительства. Информация об этом в понедельник, 17 января, появилась на сайте инвестиционного портала Рязанской области.

В частности, требуются специалисты по работе с инвесторами, внешнеэкономической деятельности, специалисты бухгалтерского учета и отчетности, райтеры и пиар-менеджеры, кураторы отдельных проектов, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты, коучи.

Соискателей просят заполнить анкету и отправить на электронную почту office-HR@rrdc.ru . На втором этапе отбора кандидатов пригласят на очное собеседование и попросят выполнить практические задания.

«Такие кадры нужны сегодня всем институтам развития и поддержки бизнеса. Да и в целом всем структурам экономического блока. Поэтому, друзья, ждем ваших заявок на конкурс. Гарантируем активные трудовые будни и чувство удовлетворения от того, что вы делаете, командный дух и возможности строить карьеру дальше», — написал зампред правительства Рязанской области Артем Никитин в своем instagram .

Фото с личной страницы в Instagram Артема Никитина