Рязанцев попросили убрать машины с нескольких улиц, где будут убирать снег

Снег уберут с улиц Ленина, Соборной, Первомайского проспекта. Также подрядчики будут работать на улицах Вокзальной, Циолковского, путепроводе на улице Каширина, улице и площади Полетаева, Есенина (от площади Театральной до Муромского шоссе).

В ночь с 17 на 18 января в Рязани будут убирать снег на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Снег уберут с улиц Ленина, Соборной, Первомайского проспекта. Также подрядчики будут работать на улицах Вокзальной, Циолковского, путепроводе на улице Каширина, улице и площади Полетаева, Есенина (от площади Театральной до Муромского шоссе).

Рязанцев попросили не оставлять машины на указанных участках.