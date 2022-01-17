Россияне будут автоматически получать одиннадцать соцвыплат

К таким выплатам относятся выплаты пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур и другие.

С 1 января 2022 года 11 соцвыплат россияне будут получать автоматически. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU .

Она объяснила, что к таким выплатам относятся выплаты пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур.

«То есть порядка 11 мер социальной поддержки переданы на администрирование пенсионного фонда в рамках работы правительства страны „Социальное казначейство“», — отметила Стенякина.

Она добавила, что первыми мерами, которые начали предоставлять автоматически, стали материнский капитал и выплаты на детей в период пандемии. Граждане, ни разу не оформлявшие пособие, должны обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.