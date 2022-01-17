Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь

По словам синоптика, в ночь на 19 января температура будет выше нормы практически на всей территории страны.

Россиянам пообещали аномальную погоду в крещенскую ночь. Соответствующий прогноз в понедельник, 17 января, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости .

По словам синоптика, в ночь на 19 января температура будет выше нормы практически на всей территории страны. Аномалия не коснется только Чукотки.

«Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)», — добавил он.

В центральной России в крещенскую ночь температура состоит от -10 до -15 градусов.