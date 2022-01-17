Россиян предупредили, что не стоит ждать прихода весны 1 марта

Синоптик заявил, что плюсовые температуры придут только к началу третьей декады марта, снежный покров сойдет к 8-10 апреля.

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд предупредил, что в этом году не стоит ждать ранней весны. Об этом пишет «МК».

Синоптик заявил, что плюсовые температуры придут только к началу третьей декады марта, снежный покров сойдет к 8-10 апреля.

«В общем, март — это зимний месяц, поэтому не стоит питаться радужными надеждами», — сказал он.

Во второй половине зимы ожидается заток теплых воздушных масс с холодными периодами, сообщил Вильфанд.

Он отметил, что остаток зимы будет неоднородным, а более конкретный прогноз удастся дать за три дня до наступления каждого эпизода.