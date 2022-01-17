Россиян предупредили о неэффективности коллективного иммунитета против заражения штаммом «омикрон»

Вирусолог также отметил, что вспышки заболевания «омикроном» встречаются даже в странах, достигших 90-процентного иммунитета.

Россиян предупредили, что коллективный иммунитет не спасает от заражения «омикроном». Об этом в понедельник, 17 января, сообщил ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев, пишет URA.ru.

Специалист основывался на опыте других стран, в которых высокий уровень заболеваемости новым штаммом COVID-19.

«Как показывает опыт других стран, против „омикрона“ коллективный иммунитет по большому счету не работает. Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше. „Омикрон“, к сожалению, преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса», — сказал Максим Скулачев.

Вирусолог также отметил, что вспышки заболевания «омикроном» встречаются даже в странах, достигших 90-процентного иммунитета.

«Сейчас значение имеет процент не привитых и не переболевших людей, потому что они сейчас заразятся или половина из них, и у них может случиться тяжелое течение ковида и для них будут нужны места в больницах, реанимациях», — уточнил собеседник агентства.