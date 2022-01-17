Путин поручил ликвидировать более 100 незаконных свалок до конца 2023 года
Главы регионов должны будут лично контролировать ход работы по ликвидации, а также создать необходимую документацию.
Президент Владимир Путин поручил закрыть не менее 111 несанкционированных свалок в российских городах до конца 2023 года. Поручение опубликовано на
«Принять решения, необходимые для ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект „Чистая страна“», — говорится в поручении.
Также власти должны будут обосновать стоимость каждого проекта ликвидации свалок и своевременно финансировать «соответствующие мероприятия».
Главы регионов должны будут лично контролировать ход работы по ликвидации, а также создать необходимую документацию.