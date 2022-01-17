Под Воронежем в ДТП с участием фуры и легковушки погибла семья

Выжила только пятилетняя девочка, которая осталась сиротой.

Под Воронежем столкнулись фура и легковушка. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась в воскресенье, 16 января, примерно в 9:40 в Новоусманском районе на 530 километре автодороги М-4 «Дон». Там 49-летний водитель BMW 630 ехал в сторону Москвы. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем МАН, под управлением 32-летнего жителя Тамбовской области, который пытался развернуться в неположенном месте.

Погибли водитель иномарки, а также его 43-летняя и 16-летний пассажиры. Пострадала пятилетняя девочка, которая также ехала в автомобиле BMW. Ее с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

После трагедии полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД и правил эксплуатации авто, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Пятая часть статьи 264 УК РФ предусматривает до семи лет колонии.